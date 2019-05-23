تنفيذ شرط بيريز = تحرك ريال مدريد لضم نيمار

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٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
نيمار دا سيلفا
وضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار الميرنجي منذ مدة طويلة، لا سيما أن البرازيلي لم يغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام، وأورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس الريال لن يدخل في مفاوضات مع سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.
وأفاد الموقع أن ريال مدريد ينتظر من النجم البرازيلي أن يطلق تصريحا قويا في الصحافة، ويبدي فيه رغبة واضحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر، وأضاف أن الميرنجي سيفتح فقط في هذه الحالة باب المفاوضات مع فريق العاصمة الباريسية. وشدد فلورنتينو بيريز على أنه لا يريد الاتصال بباريس سان جيرمان دون أن
وشدد فلورنتينو بيريز على أنه لا يريد الاتصال بباريس سان جيرمان دون أن يقوم نيمار بالخطوة الأولى، وذلك حتى لا يكسر رئيس ريال مدريد علاقته الجيدة مع رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي.
في المقابل، تابع نفس المصدر أن إدارة باريس سان جيرمان لا تعتزم بالمرة التخلي عن نيمار دا سيلفا، وأردف أنه في حالة رحيل النجم البرازيلي، فإن سعر الصفقة لن يكون أقل من 400 مليون يورو.
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