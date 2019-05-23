انت الان تتابع بعد تعادل الأهلي.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
الزمالك
بعد التعادل الإيجابي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق الإسماعيلي بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فُتح الطريق أمام الزمالك للوصول إلى المركز الأول من خلال مبارياته المتبقية في الدوري، التي سيخوضها بعد مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته المقبلة بالدوري الممتاز أمام فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز في تمام العاشرة مساءً. وأعلنت لجنة المسابقات، أمس الأربعاء، جدول الجولة الـ34 والأخيرة بالدوري، إذ
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته المقبلة بالدوري الممتاز أمام فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز في تمام العاشرة مساءً.
وأعلنت لجنة المسابقات، أمس الأربعاء، جدول الجولة الـ34 والأخيرة بالدوري، إذ سيتم تحديد طرف مباراة الزمالك بعد مباراتي حرس الحدود أمام بيراميدز، والجونة أمام الإسماعيلي، وسيقابل أحد فريقي حرس الحدود أو الجونة بعد تحديد الملعب وفقًا لتحديد المباراة.
وتبقى بعد ذلك مباراتان للفريق الأبيض أمام الإسماعيلي والأهلي، إذ يخوض الأبيض تلك المباريات بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.
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