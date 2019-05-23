انت الان تتابع الرياضة في صحف العالم بين غضب ساري وخيارات برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيطر غضب ساري على عناوين صحف إنجلترا، فيما انشغلت صحف إيطاليا بمدرب يوفنتوس المنتظر، بينما جاء شعور فينيسيوس وخيارات برشلونة أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي، وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعنوان: "اختبار المهاجمين"، وأردفت: "برشلونة يتابع تطور حالة سواريز وحدد خيارات بديلة لضمها، وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، وتابعت: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".

وتصدر تصريح فينيسيوس صحيفة "ماركا": "بالنسبة لي كان عاما رائعا"، وأضاف: "هذا الموسم تعلمت الكثير في ريال مدريد"، وتابعت الصحيفة: "خيتافي يواجه أوروبا، والمونديال 32 منتخبا وليس 48". وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" الكتالونية، جاء العنوان: "التحرك بدأ"، وأضافت: "برشلونة وقع مع الجوهرة الهولندية

وتصدر تصريح فينيسيوس صحيفة "ماركا": "بالنسبة لي كان عاما رائعا"، وأضاف: "هذا الموسم تعلمت الكثير في ريال مدريد"، وتابعت الصحيفة: "خيتافي يواجه أوروبا، والمونديال 32 منتخبا وليس 48".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" الكتالونية، جاء العنوان: "التحرك بدأ"، وأضافت: "برشلونة وقع مع الجوهرة الهولندية لودوفيت ريس مقابل 7 ملايين يورو، ولاعب خط الوسط سيتم تقديمه قريبًا"، وواصلت: "سيليسين قريب جدًا من بنفيكا، والبلوجرانا يتفاوض مع زومير وكاستيلس كحارس ثانٍ".

مدرب يوفنتوس المنتظرواصلت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس، اهتمامها، بهوية المدير الفني المقبل ليوفنتوس، واحتلال ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي ، الصدارة، كأحد أقوى المرشحين لقيادة البيانكونيري.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "سوق الانتقالات ينطلق، ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان يعطي موافقته على الانضمام للبيانكونيري.. أما لوكاكو، فهناك تبادل محتمل، قد ينتقل المهاجم البلجيكي للإنتر مقابل بيريسيتش لليونايتد بجانب 30 مليون يورو".

وخرجت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" بعنوان: "صفقة ساري، يحذر تشيلسي ويفتح الباب أمام يوفنتوس ويقول: اهتمام الأندية الإيطالية يسعدني، بعد نهائي الدوري الأوروبي في باكو، سأجلس مع المديرين وأعرف ما إذا كانوا سعداء معي، لا أريد التحدث عن المستقبل الآن، أركز فقط على الفوز باليوروبا ليج"، وأضافت: "مالديني وجاتوزو، التوتر يزداد في ميلان: الإدارة الفنية لا ترى المستقبل مع جاتوزو، ويقول: يجب أن أقوم بالتقييم بطريقة باردة".

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وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "نقطة تحول يوفنتوس، سيناريو ما بعد أليجري أصبح واضحًا: إنزاجي هو هدف لميلان لاستبدال جاتوزو، إنها الخطة البديلة"، وأضافت: "ساري يحتل موقع الصدارة في يوفنتوس، لكنه ينتظر نهائي الدوري الأوروبي، كما أن علاقته مع تشيلسي ضعيفة: إذا حكموا عليّ من مباراة واحدة فيمكنني أن أغادر".

غضب ساري يسيطرركزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح الخميس، على الغضب العارم الذي تحدث به مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، مساء الأربعاء، بعدما ربط الصحفيون بقاءه مع الفريق، بالصعود على منصة التتويج.

ويلتقي تشيلسي مع آرسنال مساء الأربعاء المقبل، في العاصمة الأذرية باكو، بالمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسط تكهنات لإمكانية إقالة ساري فورا في حال خسارته المباراة.

وقالت صحيفة "ميرور" في عنوان: "لا تحكموا علي من خلال نهائي اليوروبا ليج... أقيلوني الآن"، وهي تصريحات أدلى بها ساري، لدى تعليقه بشأن النظر إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي أمام آرسنال، على أنه المعيار المعتمد لبقائه من عدمه مع الفريق.

وتناولت صحيفة "ديلي ستار" الموضوع ذاته، تحت عنوان "ساندوني أو أقيلوني الآن"، واستعرضت أيضا عودة هاري كين إلى تمارين توتنهام قبل المباراة النهائية أمام ليفربول، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسارت صحيفة "مترو" على النهج ذاته فخرجت بعنوان: "أقيلوني الآن إذا كان مصيري يعتمد على النهائي"، وتناولت أيضا زيارة النجم دافيد بيكهام إلى معسكر تدريبات توتنهام مع صورة له بجانب هاري كين، وأكدت أيضا أن نهائيات كأس العالم 2022 التي ستجري في قطر، سيشارك فيها 32 فريقا بدلا من 48 كما كان مقترحا.

صفقات دورتموند والنهائي المرتقبتعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، والتي جاء على رأسها المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ ولايبزيج، السبت المقبل، في نهائي الكأس المحلية، على الملعب الأولمبي ببرلين.

وحمل غلاف صحيفة "كيكر" عنوان: "أكثر من مجرد مباراة نهائية"، أما صحيفة "إكسبريس كولن" فجاءت بعنوان "لوف يعيد هيكتور"، حيث ركزت على عودة جوناس هيكتور، مدافع كولن، لقائمة المنتخب الألماني، باستدعاء من المدرب يواكيم لوف.

واهتمت صحيفة "Rheinische Post" بصفقتي بوروسيا دورتموند الأخيرتين، المتمثلتين في ضم الثنائي ثورجان هازارد، وجوليان براندت، من بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن، على الترتيب.

