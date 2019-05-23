انت الان تتابع الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الإسماعيلي

يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.

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وبعد تعادل الفريقين ظل الأهلي في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بُعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، وفي المقابل انتعشت آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة. وفي المقابل، ظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد