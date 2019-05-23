انت الان تتابع حارس مانشستر يونايتد: لمسة سولسكاير لا تزال قاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

أولي جونار سولسكاير

لا يزال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قاتلا أمام المرمى، وفقا لما أكده لي جرانت، حارس مرمى الشياطين الحمر الذي واجهه خلال التدريبات مؤخرًا، وكان لي جرانت مراهقا عندما سجل سولسكاير هدف الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 1999، ويستعد المدرب النرويجي لخوض مواجهة "لَم شمل جيل الثلاثية" يوم الأحد المقبل أمام بايرن ميونيخ، ليعترف جرانت بأن مدربه لا يزال يمتلك قوة هجومية على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على اعتزاله.

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وقال جرانت: "المرة الأولى التي أتمكن فيها من الحصول على لمحة عما إذا كان لا يزال قويا على المستوى التهديفي أم لا، كانت لدينا جلسة تسديدات على المرمى، وكنت أقوم ببعض التدريبات الفردية مع لوكاكو وبوجبا، حتى أتى سولسكاير، وقام بتسديد الكرات وكان لا يزال قاتلا، وجعلني أتطلع لمشاهدته في مباراة الأحد". جرانت