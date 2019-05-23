الامارات | تين كات: رحيلي عن الوحدة نهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: رحيلي عن الوحدة نهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوحدة، الهولندي هينك تين كات، أن رحيله عن تدريب الفريق نهائي ولا رجعة فيه، مشيراً إلى أن العروض التي تلقاها أخيراً، من داخل الدولة وخارجها، ليست السبب وراء قرار رحيله، ولكنها رغبته في العودة إلى بلاده والتفرغ التام لعائلته، التي عانت كثيراً في الفترة الأخيرة من ابتعاده عنها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مباراة العين، الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري ستكون الأخيرة له مع الوحدة.

وقال تين كات، في المؤتمر الصحافي، بعد مباراة الوحدة مع الاتحاد السعودي، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا على ملعب الأخير بجدة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما: «رحيلي عن الوحدة وعودتي لبلادي قرار نهائي، ولن أقول إنه اعتزال نهائي لكرة القدم، التي بدأت معها مسيرة طويلة ولم أبلغ 16 عاماً بعد، لأنني اتخذت هذا القرار من قبل مرتين، الأولى عندما طلبني الجزيرة ولم أستطع الرفض، والثانية عندما تركت الجزيرة وطلبني الوحدة ولم أستطع الرفض أيضاً، بعد شعوري بالملل، وأعتقد أن أسرتي إذا رغبت في الاستمرار لموسم آخر مع الوحدة أو غيره، سأوافق على ذلك، ولهذا فأنا لن أقول إنه اعتزال لأنني لا أريد أن أقطع وعوداً على نفسي لا أستطيع تنفيذها».

وأكد كات أن الوحدة حاول إقناعه بالبقاء لموسم آخر، لكنه اعتذر، ولا يريد الخوض أكثر من ذلك في مسألة الرحيل عن الوحدة، خصوصاً أن الفريق أمامه مباراة في غاية الأهمية مع العين، الأحد المقبل، يسعى للفوز بها لاحتلال مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.