الامارات | رسمياً.. القضاء الفرنسي يوجه تهم "الفساد النشط" إلى القطري ناصر الخليفي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. القضاء الفرنسي يوجه تهم "الفساد النشط" إلى القطري ناصر الخليفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه القضاء الفرنسي تهم "الفساد النشط" الى رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية القطري ناصر الخليفي، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم الخميس.

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019