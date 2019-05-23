شكرا لقرائتكم خبر عن غضب مدرب تشيلسى يسيطر على عناوين صحف إنجلترا رياضياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيطر الغضب العارم الذي تحدث به مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، مساء الأربعاء، بعدما ربط الصحفيون بقاءه مع الفريق بالصعود على منصة التتويج، على اهتمامات الصحف الإنجليزية الصادرة، صباح اليوم الخميس.

ويلتقي تشيلسي مع آرسنال مساء الأربعاء المقبل، في العاصمة الأذرية باكو، في مباراة نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2018/2019، وسط تكهنات لإمكانية إقالة ساري فورا في حال خسارته المباراة.

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وذكرت صحيفة (ميرور) في عنوان "لا تحكموا علي من خلال نهائي اليوروباليج.. أقيلوني الآن"، وهي تصريحات أدلى بها ساري، لدى تعليقه بشأن النظر إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي أمام أرسنال، على أنه المعيار المعتمد لبقائه من عدمه مع الفريق.

وتناولت صحيفة (ديلي ستار) الموضوع ذاته، تحت عنوان "ساندوني أو أقيلوني الآن"، واستعرضت أيضا عودة هاري كين إلى تمارين توتنهام قبل المباراة النهائية أمام ليفربول، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسارت صحيفة (مترو) على النهج ذاته فخرجت بعنوان "أقيلوني الآن إذا كان مصيري يعتمد على النهائي"، وتناولت أيضا زيارة النجم دافيد بيكهام إلى معسكر تدريبات توتنهام مع صورة له بجانب هاري كين.

وأكدت أن نهائيات كأس العالم 2022، الذي سيجري في قطر، سيشارك فيها 32 فريقا بدلا من 48 كما كان مقترحا.