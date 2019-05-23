سان جيرمان وبايرن ميونخ يتنافسان على أليجري

سيرحل ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعد 5 مواسم على رأس الجهاز الفني للسيدة العجوز.
ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أليجري بعد أسبوع من القرار الرسمي برحيله عن يوفنتوس، أصبح مطمعًا لبعض أكبر الأندية في القارة الأوروبية.
وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ اتصالاته مع أليجري، رغم تجديد النادي لعقد مدربه الحالي، توماس توخيل.
وكان أليجري أحد رغبات سان جيرمان في صيف 2017، لكن الأول لم يرغب في الرحيل عن اليوفي حينها.
ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي، سيقدم عرضًا لأليجري مدته 3 مواسم، مع راتب سنوي بقيمة 15 مليون يورو، وهو ضعف ما كان يحصل عليه في يوفنتوس.
وأضافت "توتو سبورت" أن سان جيرمان، يمكن أن يكون الفريق المثالي لأليجري، خاصةً أن الأخير سيكون بإمكانه هناك الفوز ببطولة الدوري السادسة على التوالي، في مسيرته التدريبية، بعدما توج بخمسة ألقاب مع البيانكونيري.
وختمت بأن بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، يأتيان خلف سان جيرمان في قائمة الأندية الراغبة في أليجري.
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