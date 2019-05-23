ريال مدريد يمارس سياسة البخل في الميركاتو

قرر نادي ريال مدريد رفض فكرة دفع الكثير من المال لضم لاعبين جدد خوفا من قوانين اللعب المالي النظيف وذلك في ظل رغبة فلورنتينو بيريز في تفجير قنبلة في الميركاتو في الصيف الحالي.

ولا ينوي بيريز دفع مبالغ مجنونة سوى لضم لاعب فقط وهو الفرنسي كيليان مبابي أو رفيقه في باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار.

وبالذهاب لصفقة ايدين هازارد يعول ريال مدريد بقوة على رغبة اللاعب ورفضه تمديد تعاقده مع تشيلسي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لذلك قرر النادي أنه لن يدفع أكثر من 100 مليون يورو لضم اللاعب لكن تشيلسي يصر على أن سعر البلجيكي هو 140 مليون يورو.

وبالتحول لصفقة كريستيان ايركسين طلب توتنهام 150 مليون يورو لبيع اللاعب بينما قرر ريال مدريد عرض 80 مليون يورو فقط لضم اللاعب معتمدا أن عقده سوف ينتهي بنهاية الموسم المقبل وأن اللاعب يرفض هو الآخر تمديد تعاقده مع فريقه الحالي.

وأخيرا بالذهاب إلى الصربي لوكا يوفيتش يرغب اينتراخت فرانكفورت في جني 100 مليون يورو من بيع نجمه صاحب الـ21 عاما لكن فلورنتينو بيريز لن يصرف أكثر من 70 مليون يورو للحصول على خدماته مهما كانت أوراق الضغط التي ستلعب من قبل ناديه.