يوفنتوس يجد الحل لضم برازيلي باريس!

ربطت تقارير صحافية ايطالية نادي يوفنتوس بالتحرك بشكل قوي من أجل التعاقد مع البرازيلي ماركينيوس لاعب روما السابق وباريس سان جيرمان الحالي.
ويرغب يوفنتوس في ضم ماركينيوس اللاعب المميز بتعدد استعمالاته حيث يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع أو الوسط الدفاعي.
ووفقا لصحيفة "توتوسبورت" يطلب يوفنتوس من باريس سان جيرمان عقد صفقة تبادلية ينتقل من خلالها لاعب الوسط البوسني الدولي ميراليم بيانيتش لملعب بارك دي برينس لتعويض رحيل الفرنسي الدولي أدريان رابيوت في صفقة انتقال حر.
ويحدد يوفنتوس قيمة بيانيتش لاعب ليون السابق بقيمة 80 مليون يورو بينما يرى أن سعر ماركينيوس الحالي يقدر بقرابة 60 مليون يورو مما يعني أن يوفنتوس سوف يضم ماركينيوس بجانب الحصول على 20 مليون يورو مع رحيل بيانيتش لصفوف النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولا يمانع ماركينيوس من جانبه فكرة الذهاب للبيانكونيري وتعويض رحيل أكثر من لاعب في خط الدفاع كان آخرهم المخضرم اندري بارزالي في الصيف الحالي.
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