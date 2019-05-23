برشلونه يسعى لضم جلاده بديلا لسواريز

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يسعى بشكل مفاجئ لضم مهاجم ليفربول الإنجليزي ديفوك أوريغي.
وبحسب المصادر، يأمل النادي الكتالوني في تأمين بديل جيد لمهاجمه الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز، مع كبر سن الأخير وتراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.
وأكدت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة حدد البلجيكي أوريغي (24 عاما) بديلا لسواريز، رغم ترجيحات قوية بأن الفرنسي أنطوان غريزمان في طريقه إلى "كامب نو" بعد إعلانه نهاية مشواره مع أتلتيكو مدريد.
وكان أوريغي سببا مباشرا في تفوق ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أطاحت الفريق الكتالوني من البطولة.
وسجل أوريغي هدفين في المباراة التاريخية، الأول الذي مهد الطريق للفوز الكبير، والرابع الذي حسم التأهل لفريقه، بعد أن كان ليفربول قد خسر صفر-3 ذهابا.
وحسب الصحيفة، فإن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي يحاول ضم لاعب بديل يشعل المنافسة مع سواريز، ويحل محله إن أنهى مشواره مع بطل إسبانيا.
وينتهي عقد أوريغي مع ليفربول الصيف المقبل، في حين يبدو أن إدارة "الريدز" دخلت في مفاوضات جدية لتجديد إقامته في ملعب "أنفيلد"، بعد تألقه في نهاية الموسم.
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