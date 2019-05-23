محمد الشلهوب ينوي الاعتزال.. وفهد بن نافل رئيسا للهلال

ذكر مصدر مطلع أن الدولي السابق محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يناقش أمر اعتزاله كرة القدم أو استمراره موسما آخر.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الشلهوب قدم مستويات مميزة في المباريات التي شارك خلالها مع نادي الهلال هذا الموسم، كما أن اللاعب حتى الآن لم يحسم أمره، رغم ميله إلى إعلان الاعتزال نهائياً.

ومن المقرر أن الجمعية العمومية لنادي الهلال المتوقع عقدها خلال الأسابيع المقبلة، ستنتخب فهد بن سعد بن نافل رئيسا للنادي بالتزكية، ومعه سلطان بن سعيد نائبا.

كما أن فهد بن نافل هو المرشح الذي دفع به الوليد بن طلال لرئاسة نادي الهلال بعد استقالة محمد بن فيصل، حيث ظهر بن نافل فعليا في نادي الهلال خلال الساعات الأخيرة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالنادي، مع الإدارة المؤقتة.

وتتجه الأمور لتزكية بن نافل على الرغم من وجود أسماء أخرى تحدثت تقارير عن إمكانية ترشحها مثل عبدالرحمن بن مساعد ونواف بن سعد.