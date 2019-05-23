لوك يدعم البلدوزر بعد استبعاده من قائمة الفراعنة بأمم إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل اجتمع البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش مع مهاجم فريقه مصطفى محمد لمساندته بعد استبعاده من صفوف المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الامم الأفريقية 2019 والتى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة.اجتمع البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش مع مهاجم فريقه مصطفى محمد لمساندته بعد استبعاده من صفوف المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الامم الأفريقية 2019 والتى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة.

وأكد مدرب الطلائع للاعب أنه تعرض للظلم وكان يستحق بالفعل الانضمام للفراعنة بعد مستواه المتميز هذا الموسم، وطالبه بغلق الصفحة خاصة أنه مازال صغير السن وتنتظره بطولات كثيرة.

وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدورى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل.

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ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 1وأكد مدرب الطلائع للاعب أنه تعرض للظلم وكان يستحق بالفعل الانضمام للفراعنة بعد مستواه المتميز هذا الموسم، وطالبه بغلق الصفحة خاصة أنه مازال صغير السن وتنتظره بطولات كثيرة.

وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدورى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.