شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض مواجهة بيراميدز بالكأس قبل أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحفظ مسئولو الأهلى على طلب إتحاد الكرة بإقامة مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر يوم 3 يونيو المقبل، متمسكين بإقامة المباراة بعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الأفريقية. وعرض مسئولو إتحاد الكرة على الأهلى إقامة المباراة يوم 3 يونيو المقبل قبل بطولة أمم أفريقيا لاستطلاع رأيه ونفس الأمر مع بيراميدز، إلا أن النادى الأحمر رفض طلب اتحاد الكرة. يذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يرفض مواجهة بيراميدز بالكأس قبل أمم إفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.