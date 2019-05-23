شكرا لقرائتكم فتوى رمضان .. سالم عبد الجليل يكشف حكم مشاهدة كرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

قال عبد الجليل :" مشاهدة مباريات كرة القدم فى التلفاز أو الاستاد جائز بشرط ألا يكون على حساب واجبات أخري بمعنى أن التلميذ لا يجوز له أن ينشغل بمشاهدة المباريات عن المذاكرة ولا راعى الأسرة عن واجباته نحو أسرته أو عمله فإذا كان الإنسان فى وقت فراغه أو فى وقت ترفيه بعيد عن أداء الواجبات لا حرج إطلاقا أن يكون ذلك وسيلة من وسائل الترفيه".

وأضاف :" ولا بد أن لا يكون هناك تعصب أعمى ويصل الأمر إلى حد الاشتباك بالإيدى مع مشجعى الفرق الأخري".