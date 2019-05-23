شكرا لقرائتكم المنتخب يكشف سبب استبعاد كهربا ورمضان صبحى والشحات من أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر، على الانتقادات التى طالت المكسيكى أجيرى المدير الفنى للفراعنة بعد إعلان قائمة أمم أفريقيا 2019، بسبب استبعاد بعض اللاعبين مثل رمضان صبحى وكهربا وحسين الشحات.

وقال المصدر، إن رمضان صبحى يعانى من أزمة عدم اللعب المباشر على المرمى والتزامه الدائم بالخط، ولم ينجح فى تطوير نفسه الفترة الأخيرة.

تابع أن كهربا لاعب مزاجى ولا يركز طوال الـ90 دقيقة فى المباريات ويتأثر بالجماهير، بجانب موقفه مع أجيرى عندما توجه إليه فى إحدى المباريات ووجه إليه إشارة بعد استبعاده من المنتخب.

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أما عن استبعاد حسين الشحات، فقال المصدر إنه بعيد عن مستواه المعروف ولم يتمكن من اظهار قدراته حتى الآن مع الاهلى، وبالتالى فالأفضل ضم عنصر أكثر إفادة لمنتخب مصر.