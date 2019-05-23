شكرا لقرائتكم حرس الحدود يعترض على مواجهة بيراميدز قبل خوض لقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب نادى حرس الحدود، إتحاد الكرة بضرورة لعب مبارياته المتبقية فى الدورى، حسب الترتيب الطبيعى لجدول المسابقة بدون إجراء تعديلات.

ويرفض حرس الحدود مواجهة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى يوم 30 مايو المقبل، متمسكا بلعب المباريات من خلال الترتيب الطبيعي وهو مواجهة الزمالك أولا ثم بيراميدز.

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وأجل اتحاد الكرة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز بسبب مشاركة الأول في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ثم أصدر جدول المسابقات حدد من خلاله موعد مباريات الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة حرس الحدود مع بيراميدز يوم 30 مايو المقبل.

وطالب حرس الحدود فى خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة ، مبديا استعداده لتأجيل كافة المباريات حتى نهاية أمم إفريقيا .