شكرا لقرائتكم الأشعة تحدد موعد فك جبس "يد" عماد السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لأشعة خلال فى الأيام القليلة المقبلة، من أجل تحديد موعد فك الجبس من يده، بعد تعرضه للإصابة فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية فى الدورى.

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يغيب عماد السيد عن تدريبات الزمالك الجماعية فى الوقت الحالى، نظرًا لإصابته بكسر فى أحد أصابع اليد، والتى غاب على إثرها عن مواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وأبلغ محمد أسامة طبيب الفريق، عماد السيد، بإنه سيخضع لأشاعة جديدة قريبًا من أجل الاطمئنان على الإصابة، ومن ثم تحديد موعد فك الجبس، والعودة إلى التدريبات الجماعية مع فريقه.