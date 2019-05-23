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شكرا لقرائتكم اليوم.. الألعاب الإلكترونية ضمن أنشطة اليوم الأفريقى للشباب بجامعة القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشارك الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية فى الاحتفالية الرياضيه لشباب الجامعات الافارقه الذى ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مساء اليوم الخميس الموافق 23 مايو تحت شعار (اليوم الافريقى للشباب) وذلك بمقر الاتحاد فى جامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والأستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
ويقول الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد المصرى للجامعات ان الالعاب الالكترونية أصبحت نشاط اساسى فى الفاعليات التى تنظمها الجامعات بعد التوجه الكبير للشباب لهذا النوع من الرياضات الذهنية، وقد تعاونا فى اكثر من بطولة تمهيدا لاستكمال اشتراطات ضم الالعاب الالكترونية البطولات الرسمية مثل اسبوع شباب الجامعات المصرية وبعد استيفاء الاشتراطات من جانب الاتحاد المعنى بهذه الالعاب.
وقال شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية ان المشاركة فى يوم الشباب الافريقى هو استكمال لخطوات عديدة للمشاركة فى التوجه الرياضى والشبابى نحو افريقيا التى اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة مصرية أفريقية فى مجال تطوير وتصميم الالعاب الالكترونية وتدريب ١٠ الاف مطور وإنشاء 100شركة فى هذا المجال خلال الثلاث سنوات القادمة.
واضاف عبدالباقى ان الاتحاد قام بتنظيم مسابقات وبطولات مشتركة عديدة مع الاتحاد الرياضى للجامعات وجامعة القاهرة وجامعة الفيوم والأكاديمية العربية للنقل البحرى، سعيا لان تكون الالعاب الالكترونية ضمن مسابقات اسبوع شباب الجامعات المصرية، وكذلك تنظيم اول بطولة للجامعات المصرية تقام بصورة سنوية.
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