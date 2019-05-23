طبيب الإسماعيلى يكشف إصابة لاعب الوسط الشاب...

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جدة - عمرو شويل كشف صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى بالاسماعيلى أن الإصابة التى تعرض لها مصطفى فارس لاعب الفريق فى مباراة الأهلى أمس الأربعاء لن تمنعه من المشاركة فى لقاء الجونة، المقرر له الاثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة 34 للدوري .
وتعرض مصطفى فارس لشد خفيف فى العضلة الخلفية وإصابة خفيفة فى الظهر.
وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي بعدما انتهت المباراة بهدف لكل جانب في مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18.
الأهلي ظل في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، في المقابل انتعش آمال الزمالك في المنافسة على اللقب حيث يتواجد الأبيض في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.
في المقابل، ظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع والذي يحتله المصري البورسعيدي بـ49 نقطة.
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