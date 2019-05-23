شكرا لقرائتكم بتروجت يشترط خوض المهددين بالهبوط مبارياتهم المؤجلة قبل لقاء المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض نادى بتروجت فى خطابا المرسل إلى اتحاد الكرة خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

كانت الصفحة الرسمية لبتروجت نشرت أمس بيانا رسميا، جاء نصه كالتالى:" تعقيباً على أصدار جدول الأسبوع الأخير" 34 " للدورى المصرى.. قررنادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.

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ويتمسك نادى بتروجت بشكل قاطع بعدم استبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقاً لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقاً لترتيب جدول الدورى يجب أن يلعب نادى المقاولون مباراته ضد الأهلى فى بطولة الدورى أولاً قبل مواجهة بتروجيت، وأيضاً لعب المباريات المؤجله لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34.

والصورة باتت واضحة للجميع الأن حيث تم إجبار بتروجيت على لعب مباريات مضغوطة وصلت إلى خوض مواجهات بفاصل زمنى 72 ساعة فقط وهذا الأمر ليس له علاقة ببقية الفرق الاخرى نهائياً.

ويصر نادى بتروجيت على خوض الاسبوع الاخير 34 لجميع الفرق فى وقت واحد تعميماً لمبدأ تكافؤ الفرص وهذة أبسط حقوق النادى، وفى حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك أتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية، وأن أمور مسابقة الدورى تدار بشكل غير حيادى وتميز فرق عن الأخرى.