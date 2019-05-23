شكرا لقرائتكم تأخر انضمام محمد عواد لمران الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن حارس الإسماعيلى محمد عواد يعيش حالة نفسية سيئة بعد قرار المكسيكى أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر باستبعاده من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان من المفترض أن يعود محمد عواد إلى الانتظام فى مران فريقه الإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة السعودى وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب.

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وضمت القائمة 8 محترفين و5 لاعبين من بيراميدز و4 لاعبين من الأهلى و4 من الزمالك ولاعبين من سموحة ولاعب من المقاولون والإسماعيلى.

وضم أجيرى أربعة حراس مرمى هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل.