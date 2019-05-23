شكرا لقرائتكم نهائى الكونفدرالية أولى خطوات عودة باسم مرسى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب باسم مرسى مهاجم الزمالك العائد بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، التواجد فى مدرجات ملعب برج العرب فى الإسكندرية، لمؤازرة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية. وسيكون تواجد باسم فى مدرجات جماهير الزمالك أولى خطوات عودة الحاسم للقلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، على خلفية الأزمة التى حدث بينه وبين حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة، وإلغاء الإعارة. Advertisements ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين نظيفين على نهضة بركان، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، بعد سقوطه بهدف نظيف فى المغرب.

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