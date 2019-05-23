الأهلي يعلن شروط قيد مؤمن زكريا بالموسم الجديد

أعلن النادي الأهلي عن فتح باب القيد أمام مؤمن زكريا ضمن قائمة الموسم الجديد، خاصة في ظل ترحيب الجهاز الفني للفريق ببقاء زكريا ولكن في ظل بعض العوامل والشروط التي حددها الجهاز الفني ومنها حفاظ اللاعب على مستواه البدني ولياقته، فضلا عن عدم تعرض زكريا للإصابات العضلية خلال الفترة القادمة.

وصرح مصدر موثوق بمجلس إدارة المارد الأحمر مؤكدا أنه من الوارد قيد اللاعب ضمن قائمة الموسم الجديد في حال رحيل العديد من لاعبي الأحمر مثيل محمد شريف، أحمد الشيخ، وإسلام محارب.

جديرا بالذكر أن زكريا يشارك في تدريبات الفريق خلال الوقت الراهن، حتى يتم الاستقرار على مصيره من حيث القيد بالموسم الجديد أو الرحيل إلى أحد الأندية الأخري.