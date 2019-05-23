جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء 22/5/2019

شهد مساء أمس الأربعاء 22 من مايو الجاري بعض المباريات الشرسة والقوية بين فرق الدوري المصري الممتاز؛ حيث أقيمت مباراة الأهلي والإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كما أقيمت مباراة بيراميدز والنجوم وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين دون رد أو مقابل لنظيره.

وبعد مباريات الأربعاء ما زال النادي الأهلي يحتل صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة بعد أن تسبب التعادل مع الدراويش في فقدان نقطتين للمنافسة على اللقب، بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويليه نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، في ظل 5 مباريات متبقية له والتي من المقرر إقامة 3 منها بعد أمم إفريقيا 2019.

وينافس المصري البورسعيدي والمقاولون العرب على المركز الرابع؛ حيث يأتي الأول في المرتبة الرابعة برصيد 49 نقطة، ويليه المقاولون في المركز الخامس بفارق نقطتين أي برصيد 47 نقطة.