صلاح محسن يرفض الرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيف

تمسك صلاح محسن بالبقاء بين صفوف النادي الأهلي، بعد أن تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي أغلق الباب في وجه جميعها رافضا التعاقد مع أي منها.

وكانت العديد من الأندية المحلية والخارجية قد أعربت عن رغبتها في الاستفادة من خدمات محسن خلال ميركاتو الصيف، خاصة في ظل عدم مشاركته بين صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، ولكن محسن أعلن أنه متمسك بالبقاء في المارد الأحمر رافضا مجرد التفكير في الرحيل عن النادي.

وأضاف محسن أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني للفريق في عدم مشاركته خلال الفترة الراهنة ويقدر مجهودات الجهاز، خاصة وأنه بذل قصاري جهده لتثبيت تشكيل الفريق خلال الفترة الأخيرة.