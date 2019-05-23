تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بالدوري المحلي

نرصد لكم مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بالدوري المصري الممتاز، والتي ستحدد بطل المسابقة الموسم الحالي 2018/2019، في ظل تنافس النادي الأهلي وفريق بيراميدز والزمالك على درع البطولة، خاصة وأن الفارق بينهم ليس بالكثير في ظل بعض المباريات المتبقية لكل منهم.

ويتبقى للفارس الأبيض 5 مباريات بالدوري المصري وهي على النحو التالي: “الإنتاج الحربي، الجونة، الأهلي، حرس الحدود، والإسماعيلي”، وقام اتحاد الكرة بتجديد 30 مايو لإقامة مباراة الإنتاج الحربي، بينما تقرر إقامة لقاء آخر لم يتم الكشف عن طرفه الثاني حتى الآن في 3 يونيو القادم، ولكن كشفت لجنة المسابقات مؤكدة أنها ستقام ضد الجونة أو حرس الحدود.

أما عن الثلاث مباريات الأخري للفريق الأبيض، فتقرر إقامتها عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.