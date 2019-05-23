جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد مباريات الأربعاء 22/5/2019

ننشر لكم جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات أمس الأربعاء 22 من شهر مايو الجاري؛ حيث يتصدر لاعب المقاولون العرب “أحمد علي” صدارة الترتيب بـ18 هدف.

وكان مساء أمس الأربعاء قد شهد مباراتين من العيار الثقيل بين الأهلي والإسماعيلي والنجوم وبيراميدز؛ حيث انتهت الأولى بتعادل الأحمر والدراويش بهدف لكل منها، بينما انتصر بيراميدز على نظيره بثنائية نظيفة.

ويأتي كل من محمود علاء “لاعب الزمالك” وخالد قمر “لاعب الاتحاد السكندري” بالمركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدف لكل منهما، بينما يأتي صلاح أمين “لاعب النجوم” في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وتخلو قائمة هدافي الدوري الموسم 2018-2019 الحالي من لاعبي النادي الأهلي.