الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله مع الاسماعيلي في الدوري المصري

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أهدر الاهلي نقطتين ثمينتين في صراعه نحو الحفاظ على لقبه بتعادله مع مضيفه الاسماعيلي 1-1 بعد خمسة انتصارات متتالية، الاربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 18 من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم الاهلي عن طريق المغربي وليد ازارو (73)، وعادل للاسماعيلي كريم بامبو (85).

رفع الاهلي رصيده الى 74 نقطة من 32 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراة اكثر، وثماني نقاط عن الزمالك الذي لعب ثلاث مباريات اقل، فيما اصبح رصيد الاسماعيلي 42 نقطة في المركز السابع.

جاء الشوط الاول متوسطا فنيا، سيطر لاعبو الاهلي على اغلب فتراته ولاحت لمهاجميه عدة فرص للتهديف. في المقابل تراجع لاعبو الاسماعيلي للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي.

ضغط الاهلي سعيا لهدف مبكر وكاد حسين الشحات يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة ولكنه سدد في جسد الحارس محمد فوزي.

ومن هجمة مرتدة للاسماعيلي، راوغ محمد صادق مدافع الاهلي ياسر ابراهيم وانفرد وسدد وتصدى لها الشناوي منقذا فريقه من هدف مؤكد (22)، وعاد الشناوي لينقذ فريقه من انفراد محمود عبدالعاطي (31).

وفى الدقيقة 44 انقذ محمد فوزي مرماه بتصديه لانفراد وليد سليمان. في الثاني، لعب البديل صالح جمعة تمريرة جميلة خلف دفاع الاسماعيلي وصلت لوليد ازارو لعبها رأسية تمر من فوق محمد فوزي وسكنت شباكه (73).

بعد الهدف تحول لاعبو الاسماعيلي للهجوم، وانقذ الشناوي مرماه من تسديدة البديل عبد الرحمن مجدي وابعدها الى ركنية بصعوبة (81).

Advertisements

ونجح كريم بامبو في ادراك التعادل لفريقه من هجمة منظمة عندما راوغ الشناوي وسدد في المرمى الخالي (85).

واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارت بعدما حقق فوزا سهلا على ضيفه النجوم الهابط للدرجة الثانية بهدفين نظيفين بملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين.

سجل هدفى بيراميدز محمد فاروق (3) والاكوادورى جون سيفونتيس (14).

من جهة أخرى، قرر مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري تعين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب المستقيل حلمي طولان.

ويقود طلعت يوسف الاتحاد السكندري لمباراة وحيدة فقط أمام سموحة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري بعد استقالة الجهاز الفني السابق عقب الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 0-4 في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، وحاجة الفريق للفوز بمباراته الاخيرة للبقاء في الدورى.

أهداف مباراة الأهلي والاسماعيلي:

اهداف مباراة بيراميدز والنجوم: