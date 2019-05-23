قضية جديدة.. القضاء الفرنسي يتهم ناصر الخليفي بالفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اتهام القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان بقضايا فساد على خلفية منح الدوحة شرف تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2019 على حساب منافسيها.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أوضحت أن الخليفي (45 عامًا) قدّم رشوة قدرها 3.5 مليون دولار لصالح ابن رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك والذي عمل في هذا المنصب منذ عام 1995 وحتى 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كشفت وجود حالات فساد بعدما قامت شركة "أوريكس قطر سبورتس" والمملوكة لناصر الخليفي وشقيقه خالد في عام 2011 بدفع رشوى لحساب شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك.

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وتابعت الصحيفة الفرنسية أن القضية ستطول القطري يوسف العبيدلي رئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" بعد التجاوزات التي قام بها رفقة الخليفي من أجل الحصول على حق تنظيم بطولات غير شرعية لمصلحة بلاده.

من جانبه، رد محامي ناصر الخليفي على الاتهامات التي تعرض لها موكله من جانب القضاء الفرنسي، قائلاً :"لا يوجد صلة بين الوقائع المعنية والأراضي الفرنسية، ولا يوجد اختصاص للقانون الفرنسي أو المحاكم الفرنسية بشأن هذه الجرائم المزعومة".

وكانت قناة العربية أفادت منذ قليل، أن مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي سيتم وضعه قيد التحقيق من جانب القضاء الفرنسي.

جدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يتهم بها الخليفي بقضية فساد حيث سبق وأن اتهم في عام 2017 بقيامه بمخالفات مع الأمين السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جيروم فالكه من أجل الحصول على حق بث كأس العالم 2026 و2030 في الشرق الأوسط والقارة الأسيوية.