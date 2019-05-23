المنتخب يكشف سر استبعاد رمضان صبحي وحسين الشحات من أمم إفريقيا

كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن سبب استبعاد حسين الشحات ورمضان صبحي لاعبي الاهلي من قائمة الفراعنة لأمم أفريقيا.

وقال المصدر، ان رمضان صبحي يعاني من ازمة عدم اللعب المباشر على المرمى والتزامه الدائم بالخط، ولم ينجح في تطوير نفسه

الفترة الاخيرة.

تابع ان حسين الشحات بعيد عن مستواه المعروف ولم يتمكن من اظهار قدراته حتى الان مع الاهلي، وبالتالي فالافضل ضم عنصر اكثر افادة لمنتخب مصر.