حرس الحدود يطالب اتحاد الكرة بمواجهة الزمالك قبل بيراميدز

طلب حرس الحدود من اتحاد الكرة، في خطاب رسمي، مواجهة فريق الزمالك اولا ثم مواجهة

بيراميدز في الدوري الممتاز.

وارسل الحدود خطابا لاتحاد الكرة يطلب

فيه مواجهة الزمالك أولا خاصة أن هذا هو ترتيب المؤجلات.

كما رحب الحدود بتأجيل كل مبارياته لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.