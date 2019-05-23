بتروجيت يخاطب اتحاد الكرة رسميًا بعدم خوض مباراة المقاولون

تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من بتروجيت، يخطره فيه برفض لعب مباراة المقاولون يوم 3 يونيو،

إلا بعد أن تخوض الفرق المنافسة لمؤجلاتها، تطبيقا لمبدأ تكافؤالفرص.

وأكد بتروجيت في خطابه، أنه لن يخوض مباراة المقاولون خاصة وأنه يجب إقامة مباريات الفرق المنافسة الهبوط بالجولة الأخيرة في توقيت واحد.