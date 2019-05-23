شاهد.. الإسماعيلي يسخر من الأهلي بعد تعادل الأمس

سخر النادي الإسماعيلي من نظيره الأهلي بعد أن نجح في توقف قطار انتصارات المارد الأحمر، وأسقطه في فخ التعادل، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب،في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ18 للدوري المصري الممتاز.
نشر حساب الإسماعيلي على "تويتر"، صورة للاعبيه بعد هدف التعادل وعلّق عليها: "معلش عطلناكم شوية.. نراكم العام المقبل".
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 74 في صدارة ترتيب جدول الدوري، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة مع الزمالك على اللقب، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 41 نقطة في المركز السابع.
سجل وليد أزارو هدف الأهلي في الدقيقة 73، وتعادل للإسماعيلي كريم بامبو بالدقيقة 84.
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