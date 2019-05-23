شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن قميص بيراميدز الجديد للموسم المقبل

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي بيراميدز الرياضي، عن قميص الفريق الجديد للموسم المقبل في بطولة الدوري

المصري.

نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قميص نادي بيراميدز الأساسي

والاحتياطي، والثالث، قائلًا: "بيراميدز السنة القادمة، يهمني رأيكم؟".

يأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري، بعد فوزه، أمس الأربعاء، على النجوم بهدفين من دون رد، ووصوله للنقطة 69.