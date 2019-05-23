ننشر أهم مباريات اليوم الخميس 23 مايو في مختلف البطولات

يشهد اليوم، الخميس، الموافق 23 من مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية، والتي يأتي على رأسها افتتاح بطولة كأس العالم للشباب تحت 20

عامًا، بمشاركة 24 منتخبًا بدون منتخب مصر، والتي تستضيفها بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجارى وحتى 15 يونيو المقبل.

وجاءت أهم مباريات اليوم الخميس كما يلي:

- كأس العالم للشباب تحت 20

تاهيتي X السنغال والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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المكسيك X إيطاليا والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بولندا X كولومبيا والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

اليابان X الإكوادور والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.