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ننشر أهم مباريات اليوم الخميس 23 مايو في مختلف البطولات

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يشهد اليوم، الخميس، الموافق 23 من مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية، والتي يأتي على رأسها افتتاح بطولة كأس العالم للشباب تحت 20

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عامًا، بمشاركة 24 منتخبًا بدون منتخب مصر، والتي تستضيفها بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجارى وحتى 15 يونيو المقبل.

وجاءت أهم مباريات اليوم الخميس كما يلي:

- كأس العالم للشباب تحت 20

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عامًا

تاهيتي X السنغال والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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المكسيك X إيطاليا والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بولندا X كولومبيا والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

اليابان X الإكوادور والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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