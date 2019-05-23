رياضة | مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالأمس، قمة الدوري المصري من جديد، بعدما فقد المارد الاحمر نقطتين ثمينتين في صراع القمة.

وكان الأهلي قد تعادل مع الإسماعيلي بالأمس بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على أرضية استاد برج العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، كما ارتقى رصيد بيراميدز إلى 69 نقطة محتلًا المركز الثاني لحين إنهاء الزمالك مبارياته المؤجلة.

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مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

خاض الزمالك 29 مباراة ويتبقى له 5 لقاءات أمام الإسماعيلي وحرس الحدود والإنتاج الحربي والجونة والأهلي.

وتم تحديد موعد مباراتين وهما، الزمالك والإنتاج الحربي يوم 30 مايو، الزمالك مع الحرس أو الجونة يوم 3 يونيو.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

خاض الأهلي 32 مباراة في الدوري هذا الموسم ويتبقى له مواجهتين أمام المقاولون والزمالك.

وتم تحديد موعد مباراة المقاولون يوم 28 مايو المقبل.