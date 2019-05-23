رياضة | برشلونة يخون فالفيردي ويستقر على مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخون فالفيردي ويستقر على مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل عن مدرب برشلونة الإسباني الجديد، والذي من المتوقع أن يخلف أرنستو فالفيردي في القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وقال موقع "Sport Bible"، أن برشلونة يريد تعيين ﻣﺎﻭﺭﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﺗﺸﻴﺘﻴﻨﻮ المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي كمدرب للنادي خلفًا لفالفيردي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، رئيس البلوجرانا بارتوميو يجهز هذه المفاجأة للباسكي.

وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن برشلونة سيتخذ قراره النهائي بشأن استمرار فالفيردي أو رحيله عن البرسا عقب نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل.