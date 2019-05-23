رياضة | كريستيانو رونالدو يتسبب في تبخر "حلم" برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتسبب في تبخر "حلم" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في قطع الطريق على فريق برشلونة الإسباني لضم جواو فيليكس نجم فريق بنفيكا البرتغالي. وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي ان جواو فيليكس يحب كريستيانو رونالدو ويطلب اللعب بجواره رغم مفاوضات برشلونة لضمه. ويسعى برشلونة لضم فيليكس ليكن خليفة للمهاجم لويس سواريز الذي تقدم في العمر ويصعب تقديمه نفس المستوى، على مدار موسم طويل.

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