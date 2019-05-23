رياضة | طنطا يحدد 15 يونيو موعدا لبدء فترة الإعداد للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يحدد 15 يونيو موعدا لبدء فترة الإعداد للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستقر نادي طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني عن تحديد موعد 15 يونيو بداية فترة إعداد الفريق أستعدادا للموسم الجديد.

وذلك قد تم إختيار ملعب التربية الرياضية بجامعة طنطا لإستضافة فترة الإعداد، بدلا من ملعب نادي طنطا الذي يشهد صيانة بأرضية الملعب ومقاعد المدرجات استعدادا للموسم الجديد.

وكان قد صعد طنطا للدوري الممتاز بعد غياب موسم وحيد في القسم الثاني، ويسعي المزين لإجراء بعض المفاوضات مع لاعبين خبرة ومميزة للمنافسة علي مركز جيد في منتصف الجدول الموسم المقبل.