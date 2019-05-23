رياضة | برشلونة يحسم صفقة مميزة

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كشف تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني بات قريبًا من اكمال إجراءات التعاقد مع اليافع الهولندي لودوفيت ريس.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن ريس سيصل خلال هذا الأسبوع للفريق الكتالوني من أجل اجتياز الفحوص الطبية الروتينية قبل توقيع عقد مع الفريق يمتد لـ5 مواسم.

وأضافت الصحيفة بأن الهولندي ريس سيكون مبدئياً مع الفريق الرديف إلا أن كشافي الفريق الإسباني استبعدوا فكرة اكماله الموسم في الفريق الثاني نظراً لإمكانياته المميزة في خط الوسط.