رياضة | كريستيان جروس يرفض طلب حارس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يرفض طلب حارس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب عماد السيد حارس مرمى الزمالك التواجد مع الفريق أمام نهضة بركان المغربي رغم تأثره بالإصابة بكسر فى الأصبع.

Advertisements

ورفض كريستيان جروس المدير الفني للزمالك طلب عماد السيد وتمسك باستمرار تأهيله بصرف النظر عن نتيجة مباراة نهضة بركان.

ويستضيف الزمالك فريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفيدرالية، على استاد برج العرب على أمل تعويض الخسارة في الذهاب بهدف نظيف والتتويج بلقب البطولة.