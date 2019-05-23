رياضة | بشري سارة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، نجاحه في إلغاء قرار أصدرته المفوضية الأوروبية يتهمه بتلقي مساعدات حكومية غير قانونية.

وكان ريال مدريد باع مقره التدريبي لمجلس المدينة في 1998، وكجزء من الصفقة تلقى قطعة أرض صغيرة تسمى "لاس تابلاس" بقيمة 000ر595 يورو( 000ر664 دولار أمريكي).

ولم يتمكن النادي من البناء على تلك الأرض، وأعادها إلى المجلس في 2011، حيث حصل على 7ر22 مليون يورو.

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وقضت المفوضية الأوروبية بأن الأرض قد تم تقييمها بأعلى من قيمتها وأمرت ريال مدريد بتسديد المبلغ للمجلس.

و استأنف ريال مدريد القرار ليحصل على الحكم ،اليوم الأربعاء، حيث خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن إثبات أن قيمة الأرض قد تضخمت أو حصول النادي على أي ميزة.

ووفقًا لحكم الاتحاد الأوروبي، لم تستطع المفوضية تصنيف الإجراء المتنازع عليه كمساعدة حكومية ، لأنها لم تثبت بشكل كاف أنها منحت ميزة للمدعي".

وقال ريال مدريد في بيان له: "قررت المحكمة إلغاء القرار السابق الذي يعني أنه سوف يتم اعطاء ريال مدريد 4ر18 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كفوائد ، وهو المبلغ الذي تم اعتباره خطأ مساعدة حكومية وأنه كان يتعين على النادي أن يرده إلى مجلس مدينة مدريد".