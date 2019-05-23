خيارات جديدة لتعويض سيليسين في برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني أن حارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسين سوف يخوض مباراته الأخيرة له بقميص فريق ملعب كامب نو أمام فالنسيا السبت في مواجهة نهائي كأس ملك اسبانيا.

برشلونة توصل لاتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي من أجل رحيل سيليسين حارس مرمى أياكس امستردام السابق لصفوفه في صفقة تقترب من 20 مليون يورو.

ويبدأ برشلونة من جانبه فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد ووقع اختيار النادي كهدف رئيسي على السويسري يان سومير حارس بوروسيا مونشنغلادباخ الحالي ولاعب بازل السويسري السابق.

ويتواجد كذلك ضمن الخيارات المطروحة لبرشلونة الحارس البلجيكي البالغ من العمر 25 عاما كويس كاسيتليس والذي يلعب حالياً مع نادي فيردر بريمين معاراً من نادي فولفسبورغ وسبق له اللعب مع نادي هوفنهايم ونادي جينك.

يذكر أن سيلسين استغل غياب الحارس الألماني الدولي مارك اندري تير شتيغن بسبب الإصابة وسوف يشارك بصفة أساسية في مواجهة فالنسيا مساء السبت في نهائي كأس ملك اسبانيا.