كونتي يقترب من تولي قيادة إنتر ميلان

كشفت تقارير إيطالية عن اقتراب مدرب تشيلسي السابق أنطونيو كونتي من تولي منصب المدير الفني لنادي إنتر ميلان بداية من الموسم المقبل. وبحسب التقارير فإن إدارة الإنتر اتفقت مع كونتي على كافة التفاصيل، ومن المنتظر الإعلان عن الاتفاق الرسمي خلال الأيام القادمة. ومن المتوقع أن يصل راتب كونتي مع إنتر ميلان، إلى 10 مليون يورو، وأن يتسلم وظيفته الجديدة بعد نهاية منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

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