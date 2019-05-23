بالفيديو.. مباراة مثيرة بين ياسر القحطاني ونجله تنتهي بجحفلة

وثق مقطع فيديو لحظات عفوية ومثيرة بين نجم الهلال السابق ” ياسر القحطاني ” ، ونجله ” عزوز ” أثناء لعبهما مباراة كرة قدم ايضاً ولكن على طريقة العاب الفيديو ” بلاي ستشين ” . واظهر المقطع عفوية ” القحطاني ” مع نجله الذي كان يبدو متعصباً خلال لعبه حتى علمه والده بالمرح واللعب ان الرياضة بعيدة عن التعصب وان عليه مواصلة التحدى للنهاية . مشغل الفيديو 00:00 01:34

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