استقالة فهد المفرج من إدارة الكرة بالهلال

قدم فهد المفرج استقالته من إدارة الكرة بنادي الهلال السعودي، حيث رفض الاستمرار في صفوف الفريق الأول.
وقرر فهد المفرج الرحيل عن إدارة الكرة في صفوف فريق الهلال والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل أسوار الزعيم الهلالي.
المفرج كان قد اتخذ قرار الرحيل والاستقالة من إدارة الكرة في الهلال منذ فترة، لكنه قرر تأجيل الأمر بسبب الظروف التي كان يمر بها الفريق.
إلا أن المفرج حسم قراره وقدم الاستقالة لمجلس إدارة الأزرق الهلالي بعد مباراة الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا.
وكان الهلال قد فشل في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث خطف النصر اللقب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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