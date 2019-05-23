اتحاد جدة يرفض تجديد عقد ناصر الشمراني

أنهى مسئولو نادي اتحاد جدة أحلام المهاجم الدولي السعودي ناصر الشمراني في الاستمرار بقميص العميد الموسم المقبل. تقارير سعودية أشارت إلى أن إدارة اتحاد جدة ترفض تجديد عقد مهاجم الفريق الأول ناصر الشمراني عقب نهاية الموسم الحالي. وقررت الإدارة الاتحادية عدم تقديم عقد جديد لمهاجم الشباب السابق للبقاء داخل أروقة قلعة العميد في الموسم الجديد. ويرغب النمور في استبدال الشمراني بمهاجم مميز لتعزيز الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان الاتحاد قد تعاقد مع الشمراني في صفقة انتقال حر في فترة انتقالات الشتاء الماضي، بعد فسخ عقده مع الشباب.

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