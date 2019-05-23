شكرا لقرائتكم سلة سموحة يؤدى مرانه الأخير استعدادا لنصف نهائى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق التدريب الأخير له مساء اليوم بعد الإفطار مباشرة، استعدادا لمواجهة اول أغسطس الأنجولى بقبل نهائى البطولة الأفريقية التى تقام بأنجولا.

ويلتقى سموحة مع أول أغسطس غدا الجمعة، فى لقاء الذهاب، بينما يقام لقاء العودة يوم الأحد 26 مايو.

ويخوض الفريق تدريبات على فترتان يوميا منذ السفر إلى أنجولا الثلاثاء الماضى، لكن يخوض اليوم تدريب واحد فقط مساء، ليكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة أول أغسطس بمنافسات البطولة

وتضم قائمة سموحة كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس ادواردو، وابراهيم خالد، واوجستين اوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة احمد عجلان عضو مجلس الإدارة